Nuran planea presentar a Efsun como la hija de Mehmet Emir

La madre adoptiva de Bahar quiere hacerse con su fortuna

De lunes a viernes a las 21:30 horas, 'Me robó mi vida'

La aparición de Mehmet Emir en sus vidas lo ha cambiado todo. Ilyas está destrozado mientras que Nuran y Eftun siguen adelante con su plan. Sin embargo, las preguntas de la joven a su hermana en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida' podrían hacer sospechar a Bahar. "Si Mehmet Emir fuera tu padre, ¿qué harías? ¿Qué harías tú si fueras la que tiene un padre rico? ¿Te irías con él?", le dirá a la verdadera hija del empresario, que no lo dudará ni un momento. ¿Cuál será su respuesta?

El plan de Nuran

La muerte de Yusuf ha brindado a Nuran una oportunidad de oro para salir de la miseria. La madre adoptiva de Bahar mostrará toda su maldad con el plan para hacerse con la fortuna de Mehmet Emir y beneficiar únicamente a su hija Efsun. "El padre de Bahar está forrado. ¿Quién sabe que es la hija de Mehmet Emit Atahan? ¿Y si te presentamos como su hija perdida? ¿Cómo iba a saber él que no lo eres? Tal vez Dios nos mande esta desgracia para que luego seamos felices. Pongamos que no aceptas y Bahar se va y arregla su vida, ¿qué pasará contigo? Quedarás atrapada en esta pocilga y no podrás salir. Puede ser tu oportunidad. Tal vez así puedas salvarte", le dice a Efsun, quien tras algunas dudas acepta la oferta de su madre.

Mehmet Emir conoce a su hija

Después del plantón de Yusuf y tras una larga noche pensando en su hija, Mehmet Emir recibe una buena noticia. Ateş sabe donde vive y podrá llevarle con ella. Sin embargo, el encuentro no será como esperaba. Ni él, ni Nuran. Tras presentar a Efsun como su hija, la joven se mostrará distante. "Si es mi padre, ¿dónde ha estado hasta ahora? Dicen que te enfadas con aquellos a los que quieres, yo no le quiero. Ni siquiera le conozco. Por eso no siento nada. No pasa nada", le dice justo antes de echarle y decirle una frase que marcará el futuro. "No eres mi padre, mi padre es Ilyas", le dice a Mehmet Emir, que ya ha tenido la oportunidad de conocer a su verdadera hija.

El trato de Efsun a su padre causa el malestar no solo de él, que promete seguir luchando por recompensarla por todos esos años, sino también de Nuran, que abofetea a su hija sin imaginar el oscuro plan que se oculta detrás de su comportamiento. "Tienes que entender la naturaleza humana. Si fuera Bahar cómo reaccionaría. ¿Lo has pensado? Eso es lo que he hecho, he estado actuando como lo haría ella. ¿Qué pensaría si me lanzara a sus brazos?"

No faltes a tu cita con 'Me robó mi vida'

Nuran ha demostrado ser la auténtica villana de esta historia. Después de tiranizar a Bahar durante veintiún años y provocar la muerte de su abuelo, ahora ha sacado su peor cara al idear un plan para hacerse con la fortuna de Mehmet Emir. ¿Se saldrá con la suya? Si quieres descubrir qué ocurre y si finalmente sale a la luz la verdadera identidad de Bahar, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Me robó mi vida'. De lunes a viernes a las 21:30 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Me robó mi vida' en Mitele PLUS