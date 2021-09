Yusuf quiere reunir a Bahar con su padre, en el próximo capítulo de 'Me robó mi vida': "Tiene derecho"

Sin embargo, la vida de esta joven que se ha criado en un entorno humilde está a punto de dar un giro totalmente inesperado. En el próximo capítulo de 'Me robó mi vida', su abuelo comunicará sus intenciones a İlyas y Nuran, el matrimonio que se ha encargado de cuidar de la niña durante 21 años. "Me estoy muriendo. Estoy pagando por todos los pecados que he cometido. Bahar tiene derecho a saber quién es ella en realidad. Es hora de que conozca a su padre. Ya le he contado a él que tiene una hija. Llevaré a Bahar a conocerle esta noche", dice a la pareja que, pensando que su presencia allí es únicamente por la herencia, tratan de convencerle de que no revele la verdad. "Supongo que ha venido a decir que todo lo que tiene ese de Bahar, es su única nieta. Yo no puedo decirle que tiene otra familia a pesar de que así consiga la herencia. Podría hacerle daño".