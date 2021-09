¡Menudo empiece! Aún nos estamos recuperando después del preestreno de ‘Me robó mi vida’. Lo que tenemos claro es que nos hemos enamorado de Bahar, una joven responsable, prudente y que lo da todo por el bienestar de su familia…aunque no sea del todo recíproco. Este primer capítulo ha estado lleno de momentazos que podríamos estar viendo en bucle. Y si no te quieres perder cómo continúa esta apasionante historia, no te puedes perder los próximos episodios, cada tarde en Divinity.