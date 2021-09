Aunque haya sido un desgraciado accidente, Nuran es la responsable de la muerte del anciano. "No voy a devolverle a mi hija sin asegurar el futuro de mi familia. No puede irse, antes tendrá que matarme. Bahar es mi hija y pagará por mi derecho como madre", le dice a Yusuf, que insiste en que ya se han aprovechado demasiado de la joven. "Recibiste dinero, la has utilizado cada vez que has querido conseguir más dinero de mí", le responde antes de iniciar un forcejeo que terminar con su trágica muerte.