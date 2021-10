Efsun está cada vez más adaptada a su nueva vida. Sus preocupaciones ahora tienen como protagonista a Bahar y su relación con Ateş. Pero mientras intenta separarlos (e intenta volver a conquistar al abogado) recibe una noticia que no le hace ninguna gracia. Para proceder al cambio de apellido y a la adopción por parte de Mehmet Emir, debe firmar unos papeles y volver a realizarse un test de ADN, esta vez en un laboratorio público, que certifique su identidad para completar el proceso. Y esta vez no será tan fácil trucar los resultados. Debe ser ella misma quien se presente en el laboratorio para que le extraigan la muestra. ¿Logrará mantener la mentira o será el fin de su plan? Además, en el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’ veremos cómo acaba la pedida de mano de Alp y Bahar, ¿Cómo reaccionará Ateş?

Sin saber que Efsun está planeando su futuro, Bahar está cada vez más cerca de Ateş y viceversa. El abogado sigue recuperándose del disparo y ella no duda en ir a visitarle, para alegría de la tía del joven, que está encantada con el cambio que ha dado su sobrino gracias a ella. Pero no parece que lo vayan a tener muy fácil. Efsun ha puesto al día a Nuran de esta relación y le ha contado su intención de casar a su hermana con Alp para alejarla de la mansión. Ahora madre e hija trabajarán juntas para separar a la pareja.

Por otro lado, Osman sigue viéndose con Ilyas a escondidas. Ahora el sobrino de Yusuf le ha pedido dinero. Ilyas ya ha quedado con él para dárselo, pero Nuran no está dispuesta a que eso ocurra: se presenta en la mansión y le cuenta a Mehmet Emir los planes de Osman. Y que sea él el que decida qué hacer con él. Efectivamente, el plan le sale redondo. La policía llega al local donde se encuentra el mafioso y le detienen. El problema ahora es que él piensa que es Ilyas el que está detrás de este chivatazo y ahora planea vengarse de él en cuanto le liberen.

Bahar no lo sabe, pero quedan apenas unas horas para que se celebre su pedida de mano. Toda la familia está al corriente menos Ilyas y, por supuesto, Ateş. ¿Cómo reaccionará el abogado cuando se entere? ¿Accederá Bahar a casarse con Alp pese a no sentir nada por él? Si no te quieres perder ese momentazo, tienes una cita. De lunes a viernes a las 22:00 horas, nuevo capítulo de ‘Me robó mi vida’, en Divinity.