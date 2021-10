Ateş no aguantar más estar distanciado de Bahar. Ha quedado con ella antes de entrar a la oficina con la excusa de preparar una reunión…pero no hay ninguna reunión. “Es el primer día de pareja, el primer día que quedan, la primera pelea que tienen, el día que inician un camino los dos juntos”. Bahar no se puede creer lo que está escuchando: “Pero no somos pareja”. Así que Ateş decide que es el momento de confesar sus sentimientos por ella.