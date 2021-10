Cuando parecía que estaba todo perdido y que el sustituto del laboratorio no iba a dar su brazo a torcer, Nuran saca sus habilidades negociadoras y consigue la dirección del anterior trabajador. Cuando se presenta allí no es muy bien recibida pero, finalmente, convence al hombre de que cambie la muestra de Efsun por la de Bahar a cambio de poco dinero que le queda del pacto con Hülya.

El test de ADN está suponiendo un auténtico sufrimiento para Efsun y Nuran. La joven ha tenido que acceder a hacérselo para no levantar sospechas, pero consigue sobornar al empleado encargado del seguimiento. El problema estalla cuando al día siguiente ese empleado ya no está en su puesto (está de baja por paternidad) y en su lugar hay otro hombre que no se deja manipular.