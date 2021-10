Estamos seguros de que ya estás completamente enganchado a la historia de Bahar Atahan . Nosotros también. La decisión de su abuelo Yusuf la ha llevado a vivir una vida de miseria; y la avaricia y egoísmo de Nuran y Efsun la han condenado a seguir así cuando parecía que toda la verdad iba a salir a la luz. Está claro que Bahar no ha nacido con suerte…de momento, pero ¿y la actriz que se pone en su piel? ¿Cómo es Ezgi Asaroğlu?

Pero sin duda, la película que le abrió más puertas fue ‘For a moment freedom’ (‘Por un momento, libertad’). Un largometraje austro-iraní que llegó a ser candidata a los Oscars en 2010 en la categoría de mejor película de habla no inglesa por parte de Austria y que además ganó treinta premios internacionales.

Pese a su larga carrera y el reconocimiento público que ha cosechado la actriz, lo cierto que poco se sabe de su vida privada. No sigue ninguna cuenta en redes sociales y no comparte demasiadas fotografías. De hecho, este año no había compartido nada hasta hace un mes, cuando decidió compartir con sus seguidores es un enigmático mensaje: “Estoy viva ahora mismo y eso es lo que importa. La vida es temporal. Siempre para todos. Mi trabajo es hacer las paces con mi cuerpo, amarlo con todo, para que cuando mi base esté estable, pueda extender mi mano con fuerza y generosidad”