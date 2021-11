Ateş ha conseguido el contacto de Hassan gracias a Hülya. Ahora sabe que trabajó en el departamento de seguridad de la empresa de Mehmet Emir y ha conseguido más datos personales. De momento sabemos bastante poco de ese hombre. Estuvo mucho tiempo en la cárcel y ahora ha salido para intentar recuperar su vida y a su familia, pero su padre ya no quiere saber nada de él.

Aunque todo hacía pensar que la madre de Efsun había provocado la repentina muerte de la sirvienta, parece que no fue capaz de hacerle nada. Eso sí, incluso su propia hija daba por hecha su culpabilidad. Ahora Beyza y su madre sienten la responsabilidad de contarle todo a Bahar, pero Efsun ya se ha encargado de amenazarla de muerte y de momento está funcionando.

La mejor amiga de Nuran no puede dejar escapar esta oferta de trabajo. 200 liras diarias es un sueño para cualquiera en ese barrio. Así que decide presentarse en la mansión (pese a tener a Nuran en contra) y empieza a trabajar para los Atahan. No pasa ni un solo día y Hülya ya ha conseguido información de ella: el matrimonio Demirci está obsesionado con el jardín de su casa antigua, pese a no vivir allí ya. Y un detalle curioso: Nuran nunca ha tratado con cariño a Bahar.