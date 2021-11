Bahar se ha revelado y se ha ido con Ateş tras la pedida fallida

Ahora no sabe qué pasara con su familia pero ha empezado a vivir con el abogado

La pedida no ha salido para nada como Ateş se la imaginaba. Pese a las buenas intenciones del abogado y de Zehra, Nuran no le ha dado su bendición y ambos han salido de la casa con un ambiente muy tenso. Bahar estaba a punto de tirar la toalla y aceptar que su madre no quiere que esté con Ateş, pero cuando escucha la razón por la que no ha aceptado, la cosa cambia. Nuran se ha negado a que Bahar se case con la mano derecha de Mehmet Emir porque Efsun está enamorada de él y tiene que ayudarla.

Cuando Bahar se da cuenta de que Nuran ha priorizado los sentimientos de Efsun a los suyos (encima sin ser recíprocos), la joven persigue el coche de Ateş. Es un momento muy duro para ella, o le elige a él o a su familia. “Si te marchas ya no podrás volver”, le dice Nuran. El abogado coge las riendas de la situación. Agarra fuerte la mano de Bahar y ambos se montan en el coche.

Bahar pasa su primera noche en casa de Ateş

Pese a que la relación con su familia está más rota que nunca, Bahar no puede evitar estar feliz. No sabe si sus padres volverán a dirigirle la palabra, pero poder estar libremente con Ateş era lo que más quería. Él siente lo mismo, ambos están emocionados de poder empezar una vida juntos.

Efsun planea separar a la pareja

La hermana de Bahar está destrozada después de ver cómo Ateş ha preferido a la joven antes que a ella. Cuando Nuran le dice que encima Bahar ha pedido el resto de sus cosas para mudarse definitivamente, Efsun pierde los nervios. Consigue la dirección de la casa de él y se dirige hacia allí con una bolsa de basura llena con las cosas de su hermana. ¿Cuál es el plan de Efsun?

La mansión se convierte en un campo de batalla

Por si no fuese poco la situación de Bahar y Ateş, Efsun también tiene que lidiar con la familia Atahan. Pero si normalmente tiene poca paciencia, ahora tiene aún menos. La joven descarga toda su ira contra Hülya (una vez más), contra Fulya y también contra el propio Mehmet Emir, dando en el talón de Aquiles de cada uno de ellos. El empresario no entiende cómo han llegado a esta situación: “¿Por qué nos odias tanto a mí y a mi familia? Te gusta hacer daño a la gente, siempre estarás sola. Me sorprende lo cruel que puedes llegar a ser. Si vuelves a tratar así a mi familia tendrás que marcharte”, sentencia Mehmet Emir.

Mehmet Emir ya no va a aguantar más desplantes por parte de su hija. Está claro que no ha conseguido adaptarse y no está haciendo nada para mejorar la situación. La joven incluso ha atacado a Fulya, que era hasta ahora su única aliada en la casa. ¿Qué pasara ahora con ella? Por otro lado, ¿podrán Bahar y Ateş continuar con su nueva vida lejos de todos los problemas?

