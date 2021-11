La situación se había hecho insostenible para Ateş , haberle contado toda la verdad a Bahar ha resultado ser un alivio para ambos. Sin embargo, aunque ahora la joven sabe qué era lo que le estaba ocultando, no puede evitar temer por la seguridad de su prometido. Cada vez está más cerca de Hassan y al mafioso no le temblará el pulso si la situación se complica. Por otro lado, Mehmet Emir acompaña a Efsun a la academia, lo sucedido en la fiesta con Seçil ha vuelto a desestabilizar a la familia y el empresario no sabe como mejorar su relación con su nueva hija.

Mehmet Emir ha organizado una fiesta a la que gran parte de la alta sociedad de Estambul. Toda la familia está invitada, incluida Efsun, que decide llevar a Seçil aún sabiendo que podría ser un ambiente hostil para ella. Y efectivamente, así es. Arda también acude al evento y sabe que la joven ha sido la culpable de la separación de sus padres. No duda en llevarla a un sitio más privado y advertirle de que no vuelva a acercarse a su familia. Cuando Seçil se cruza con Asim y se lo cuenta todo, el marido de Hülya pierde el control y va a por su propio hijo.

Bahar es cada vez más consciente de que su hermana sabe algo sobre el abogado que ella desconoce. Esa información está haciendo que Ateş se separe cada vez más de su prometida y Efsun está usando eso a su favor. Así que Bahar le da un ultimátum: “O me lo cuentas todo ahora mismo o no volveré a ponerme esos anillos”.

Ateş no está preparado para contarle su gran secreto y tampoco quiere poner esa losa sobre la joven, pero llegados a este punto, si no lo hace la perderá, así que reúne valor y le muestra una caja verde que contiene toda su historia.

Ateş ya ha dado el gran paso. Ahora Bahar sabe qué es lo que tanto ocultaba su prometido y podrán superar mejor los obstáculos que vengan a partir de ahora. Por otro lado, parece que una historia nueva de amor está a punto de nacer: Müge se está acercando a Alp y, pese a las advertencias de Nuran, a la joven no le importa lo que su familia piense de esta relación. ¿Pasará algo entre ellos? En la mansión, la situación vuelve a ser más tensa que nunca después del incidente de la fiesta. Arda ya no considera a Asim su padre y Mehmet Emir ya no sabe a quién defender.