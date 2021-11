El abogado pasa la noche en el calabozo, pero en cuanto se confirma que su arma no fue la que mató a Hassan, es liberado. Sin embargo, la relación con Bahar ya no es la misma. La joven no creyó en su inocencia y no le vale que haya estado toda la noche esperándole en la calle. Mientras, en la mansión, Efsun consigue el móvil de la señora Edibe y descubre que fue ella la que mandó matar a Hassan antes de que éste pudiese confesar quién le contrató. Con toda la información que ha recopilado, va a casa de Ateş y le cuenta absolutamente todo, incluso que fue Bahar quien informó de todo a Mehmet Emir.