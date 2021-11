Bahar ha pasado página. Después de unos días en los que apenas podía salir de casa, ha decidido ponerse de nuevo en marcha y dar un giro a su vida. Volverá a matricularse en la universidad. El mostrador es un auténtico caos con decenas de estudiantes agolpados para entregar su documentación a tiempo. Bahar es una más, pero lo que no se espera es que allí volverá a encontrarse con un chico que no veía desde hace años. La segunda temporada de ‘Me robó mi vida’ ha empezado por todo lo alto. En el próximo capítulo descubriremos quién es este antiguo amigo de Bahar; y Fulya hablará con Hasret sobre sus intenciones con Mehmet Emir.

Pero sin duda el momento más inesperado tiene lugar en la mansión. Los Atahan reciben una visita que no esperaban en absoluto. Hasret ha vuelto. La hija de Yusuf regresa, pero con una única intención, reunirse con su hija. Ya no siente nada por Mehmet Emir, aunque tampoco quiere que sepa que ya no es la misma de hace veinte años, ahora lleva una vida mucho más humilde que no está a la altura de esa familia.