La llegada de Ateş a la universidad descoloca por completo a Bahar, que se estaba haciendo poco a poco a la idea de no volver a verle. Esta nueva situación coincide con el regreso de Onur a la vida de la joven. El antiguo vecino de Gelincik sigue sintiendo algo por Bahar y no le gusta nada la idea de tener a Ateş a su alrededor. Un encontronazo en un local hace que Bahar le deje clara su posición a Onur: “¿Quién te ha dado permiso para opinar sobre mi vida? Eso no es cosa tuya.” El altercado provoca que Ateş vuelva a sincerarse con Bahar: “Sé que he hecho algo horrible y ahora tendré que pagar por ello. Me avergüenzo de mí mismo.” Todo esto frente a los ojos de Onur, que está mirando a escondidas desde la puerta.