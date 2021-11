Aunque ha confesado que no le gusta aparecer en las revistas del corazón, lo cierto es que siempre ha hablado abiertamente de sus relaciones. La más conocida de todas fue con la actriz Seda Güven, con la que llegó a estar casado nueve meses para después divorciarse. Sin embargo, no guarda un mal recuerdo de aquella experiencia: “Debe haber armonía en el amor, el matrimonio y las relaciones familiares. Cuando pierdes esa armonía o no ves ninguna esperanza para el futuro, es necesario volver a la orilla sin dañarse más el uno al otro”. Además, gracias a ella ha cambiado su percepción del matrimonio: “Aprendí a no agrandar demasiado el matrimonio. Casarse y divorciarse se siente como una falta de respeto a la institución. Creo que es aún más irrespetuoso continuar con un matrimonio que no funcionará”.