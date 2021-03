Mehdi se enfrenta al padre de Zeynep, en el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino': "Iré a por usted"

La situación familiar de Mehdi y Zeynep se complica cada día que pasa. Después de los últimos acontecimiento, el mecánico acudirá en el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino' al despacho de su suegro a poner las casrtas sobre la mesa pedirle cuentas. "¿Por qué me denunció? Si Zeynep no estuviera en mi vida mi reacción sería diferente pero he de pensar en Zeynep y mi familia y no tomar una mala decisión. A partir de ahora manténgase alejado de mi familia y mis hijos y no intente hacer nada a mis espaldas. Si tiene algún problema conmigo enfréntese a mí como un hombre. Si en alguna ocasión intenta repetirlo ya no seré tan indulgente. Iré a por usted", le dirá a Ekrem.