La boda de Zeynep y Mehdi

Apenas unos días después de regresar al barrio y tras varios encuentros casuales con Mehdi, Zeynep toma la decisión que marcará su futuro para siempre. "Ahora estoy atrapada entre mis dos vidas. Me siento sola, como si me faltara el aire y cada vez que me siento así apareces de pronto", le dice justo antes de aceptar su propuesta de matrimonio.