¡Vaya giro tan inesperado! Después de conocer a Mehdi y decirle que no se casaría con él, un nuevo encuentro en el cementerio junto a la tumba de su hermano lo ha cambiado todo. "Mi vida está patas arribas. Ahora estoy atrapada entre mis dos vidas. Hoy es un día difícil para mí, he fallado a las personas que me aman, las dos están enfadadas. Me siento sola, como si me faltara el aire y cada vez que me siento así apareces de pronto", dice justo antes de aceptar su propuesta de matrimonio de Mehdi, que empieza a dudar. "Estoy pensando en por qué me quiere ella a mí. Es demasiado bonito. O esa chica me deja o me arruina la vida hasta el final de mis días".