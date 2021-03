Mehdi acepta casarse con Zeynep: "Si estás dispuesta me casaré contigo mañana"

Esta noche a las 01:20 horas, un nuevo capítulo de 'Mi hogar, mi destino', en Telecinco

Tras el incidente entre su madre biológica y su madre adoptiva, Zeynep regresa al barrio para reencontrase con Sakine y saber exactamente qué es lo que ha sucedido entre ella. Sin embargo, el recibimiento no será como ella hubiera deseado. Dolida, su madre le lanza unos duros reproches. "Te avergüenzas de tu madre. En tu interior sabes que ese hombre no es para ti. Da igual lo mucho que intentes ser como ellos, no podrás. Si acabas casándote con él, ya puedes olvidarnos. He callado estos años para que fueras feliz pero siempre nos has dado la espalda. Nunca pensaste en mí y ahora vas a abandonarme por un hombre de la alta sociedad. Tienes que decidir. Ve y cásate con Faruk, vive con tu madre Nermin, haz lo que quieras. Deseo que seas feliz y tengas suerte", le dice Sakine a su hija, que deberá tomar una difícil decisión.

Y lo hace. Zeynep no lo duda y tendrá un terrible enfrentamiento con sus padres adoptivos. "Ya os dije que mis padres lo estaban pasando mal y viviré con ellos una temporada. Mamá me necesita. Os quiero mucho pero antes de venir le hice una promesa a mi madre y si no cumplo me sentiré como si estuviera traicionando esa infancia".

Pero la respuesta que obtiene de sus padres no es que ella esperaba. "Nos haces sentir culpables, solo te hemos amado y protegido. No entiendes todo lo que hemos hecho por ti. Me rindo. Vete. Puedes sacar al hombre del gueto pero no puedes sacar al gueto del hombre. Tú eres el ejemplo", le dice Ekrem a su hija justo antes de que ella regrese al lado de su madre. "No vuelvas nunca a mirarme así, ni a hablarme así. No voy a casarme con Faruk, no voy a abandonarte".

El reencuentro con Medhdi

Sin embargo, su regreso a casa tampoco resultará como espera. Nada más llegar, su madre le dice que ya está todo en marcha para su boda concertada. "Necesitas a alguien honrado que te cuide, alguien valiente. Mehdi es la gran bendición de nuestro barrio. Llevan años intentando cazarle pero su madre insiste en ti y quiere que concertemos la boda". Sorprendida, Zeynep no da crédito a lo que escucha sin imaginar que el hombre del que le hablan es el mismo con el que se cruzó en su regreso al barrio. ¿Será él su destino?

Pero no tardará en descubrirlo. Tan solo un día después de regresar al barrio, Zeynep acepta conocer a Mehdi. Sin muchas expectativas acude a una cita que le descubrirá a un hombre muy diferente al que imaginaba. "Si dices que eres Zeynep me desmayaré", dice el mecánico nada más verla.

Una cita le basta a Mehdi para decidirse y dar el paso. "Si estás dispuesta me casaré contigo mañana", le dice a Zeynep, a la confiesa que puede que sus madre no sean las únicas que creen en ese matrimonio. "A veces solo hace falta un gesto para conocer a una persona. A los chavales les dije que eras de verdad, sin pensártelo dos veces te tiraste al barro y en ese momento lo entendí. Fuiste natural, muy natural y me dije que eras una buena persona. Lo más difícil es encontrar una buena persona. Por muchas objeciones que me empeñe en poner, fue el destino el que te trajo a mi vida". ¿Qué responderá Zeynep?

La decisión de Zeynep

Tras su cita con Mehdi, Zeynep regresa a casa donde los reproches continúan. Haga lo que haga, diga lo que diga, su madre siempre tiene algo que echarle en cara, sobre todo cuando su hija revela que no dará la espalda a sus padres adoptivos y que, al igual que a ellos, también los quiere. "Tu principal problema soy yo. Eres igual que Nermin. Me miras con superioridad. Allí no hay felicidad para ti. Tus raíces están aquí y Mehdi es el mejor destino que puedes encontrar. Debes aprender a sobrellevar tu destino", le dice a su madre, que es incapaz de controlar su ira. "Solo fuiste un juguete para ellos. Solo quería presumir delante de sus amigos. Si te quisieran tanto, ¿no te habrían puesto su apellido? Fuiste la limosna del dinero que pasa por sus manos".

No faltes a tu cita con 'Mi hogar, mi destino'