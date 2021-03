Zeynep planea el futuro de Benal y su hijo, en el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino'

Mehdi y Zeynep, cada vez más unidos

Faruk, desolado al ver la unión de Zeynep y Mehdi

A pesar de que Zeynep le ha dicho que todo se ha acabado, Faruk se niega a darse por vencido y se presenta en la universidad. "No hay nada en este mundo que me importe más que tú", le dirá a su ex, que le insiste en que no hay marcha atrás en su decisión. Solo la aparición de Mehdi en escena zanjará el enfrentamiento. Y es que un gesto del mecánico con su mujer, le dejará claro a Faruk en qué punto está la situación. ¿Se volverá loco el empresario tras ver la unión de su ex y su marido?