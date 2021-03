Benal pone en marcha su plan para arruinar la vida de Zeynep y Mehdi, en 'Mi hogar, mi destino'

Zeynep, enfrentada a sus dos madres

Pero mientras llega el momento de enfrentar la noticia del embarazo de Benal, la vida de Zeynep sigue complicándose por culpa de sus dos madres. Tras los incidentes con su padre y la decisión de su suegra de echarle de casa, la joven se enfrenta a Sakine. "¿Por qué jugaste con nosotros? ¿Por qué nos hiciste sufrir tanto de pequeños? Si hubieras dejado a mi padre a lo mejor mi hermana no se habría marchado y Remzi no habría muerto. Déjame pensar en mí y en mi vida", le reprocha a su madre.

También tendrá nuevos problemas con Nermin, quien después de varios intentos por rescatarla de una vida que considera que no merece, se da por vencida y deja de luchar por ella haciendo oídos sordos a las súplicas de Mehdi, que intenta hacerle entender que la elección de Zeynep no es tan errónea como ella cree.

Por suerte, Zeynep no estará sola. Mehdi, con quien la relación es cada vez más estrecha, la consuela. "Estoy aquí. Vamos a solucionarlo juntos. No te preocupes. Haremos todo juntos", le dice, demostrándole que las cosas saldrán bien y que no hay motivo por el que preocuparse.