Desde que comenzara su historia con Oğuzhan Koç, tanto ella como el cantante han sido muy discretos a la hora de dar detalles sobre su relación. Aunque es muy frecuente verlos juntos de vacaciones, de compras o en algún evento, aún les cuesta abrirse con la prensa sobre este tema . Sin embargo, Demet se ha sincerado en cuando a su concepto del amor y su relación con el famoso artista: “Creo que el amor no se puede definir fácilmente. A todo lo bueno que pasa en mi vida lo llamo ‘viaje’ con todo lo que me ha enseñado, lo bueno y lo malo. Tengo una relación que puede superar dificultades y es muy valiosa para mí”.

Además, una de sus máximas en la vida es que no hay que refugiarse en el sentimiento de nostalgia. “No hay un momento al que me gustaría volver. Siempre me he enseñado a mirar hacia adelante o a pensar en el futuro”, sentencia la actriz.