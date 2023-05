De Massiel a Blanca Paloma: los looks más recordados de España en Eurovisión

España debutaba en Eurovisión en 1961 y solo unos años más tarde, en 1968, ganaba el Festival con el ‘La La La’ de Massiel. Desde entonces hasta la edición de 2023 parte importante del show es tanto la canción como el look elegido por cada representante, que en más de una ocasión ha sido firmado por reputados diseñadores.

De Massiel a Blanca Paloma, estos son algunos de los mejores looks de la historia de España en Eurovisión .

View this post on Instagram

En 1969, tras la victoria de Massiel, Salomé jugaba en casa y para defender su ‘Vivo cantando’ buscó a otro de los grandes modistos de la época. Ella confió en Pertegaz , que creó para el Festival el mítico mono de flecos de porcelana turquesa de 14 kilos de peso. Un look icónico que pasará también a la historia porque Salomé tuvo que compartir el primer puesto del Eurovisión con otros cuatro países.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Eva Santamaría representó a España con la canción ‘Hombres’ y ha contado que no tuvo ni voz ni voto en la elección de la ropa que luciría en su actuación. Subió al escenario con un modelo de Victorio & Lucchino que le pareció excesivamente tapado, porque si le hubieran dejado opinar habría lucido piernas y escote.

Con el deseo de hacer brillar en el escenario a Soraya con su canción ‘La noche es para mi’, el diseñador Juan Pedro López creó un mono con 10.000 incrustaciones de cristales y pailletes de diferentes colores y tamaños. Un modelo que no convención y se ganó un 13º puesto en los Premios Barbara Dex que cada año se otorgan a los peor vestidos del Festival.

Sara Lage y Maru Calderón eran dos diseñadoras emergentes cuando fueron elegidas para crear el look que llevaría Lucía Pérez a Eurovisión. El modelo con el que la cantante defendió su tema ’Que me quiten lo bailao’ fue un vestido fucsia de escote asimétrico , cuerpo drapeado y falda de cuentas que en nada se parece a las delicadísimas y exclusivas colecciones de novia por la que es reconocido el atelier de Sara Lage.

Pastora Soler no quiso arriesgar y dejó que su estilista de confianza, Cañavate , fuera quien la vistiera para cantar ‘Quédate conmigo’ en el Festival de Eurovisión. El modisto apostó por un modelo de corte helénico y escote asimétrico, confeccionado en gasa de color verde agua.

Raquel del Rosario elegía un modelo de Yolancris para defender en Eurovisión la canción ‘Contigo hasta el final’ con su grupo El sueño de Morfeo. Su apuesta fue un vestido amarillo en muselina de seda, con guiños punk que no le trajo demasiada suerte.

El vestido elegido por Ruth Lorenzo para cantar ‘Dancing in the rain’ no fue su primera opción. Ella había elegido un modelo de Anmargo que resultó inadecuado para el espectáculo de luces. Finalmente encontró en Copenhage un vestido de Karim Design que fue el que usó para la actuación.