Tanto si estás buscando un look casual para el día a día o un outfit que deje huella para una noche especial, hay un vestido perfecto para ti. A continuación, mostramos nuestros nueve favoritos de esta temporada para que irradies elegancia esta primavera sin que el bolsillo se resienta.

El tejido vaquero viene con fuerza , dotando de fuerza hasta a los looks más sencillos. Este minivestido corto de cuello solapa y manga larga con bolsillos delanteros, de Zara, es ideal para combinar con botas cowboy y una chaqueta de lana o punto. Precio: 29,95€.

Sin duda el estampado estrella de la primavera , y si es en diseños fluidos, mejor. Mango ofrece este diseño midi de corte asimétrico y cuello Perkins que puede servir para un look de día con zapatillas o botines, y un outfit de noche si se combina con unos buenos salones. Precio: 59,99€.

Una tendencia que el año pasado vino con fuerza y que todo apunta a que esta primavera estará muy presente . En Sfera encontramos este modelo camisero de corte midi con manga corta y el cuello ligeramente abierto que no puede sentar mejor. Precio: 49,99€.

Los estampados étnicos, en primavera, admiten un amplio abanico de posibilidades a la hora de ser lucidos ya que se pueden combinar tanto con cazadoras vaqueras, chaquetas de cuero, bómbers o blazers y lograr un efecto muy favorecedor. No pierdas de vista este de Lefties de 15,99€.

Otra de las tendencias que triunfan en primavera y que no pueden ser más cómodas. Este vestido de Massimo Dutti en azul cerúleo de cuello Perkins y una gran abertura frontal te sacará de dudas aquellos días en los que no sepas muy bien qué ponerte. Precio: 79,95€.

Volantes, flores, bordados… El boho chic parece que no pasa de moda, y si lo que quieres es un vestido cómodo que puedas llevar 24/7 este modelo de &Other Stories en color malva no puede sentar mejor. Precio: 149€.