Las sandalias son para el verano y aquí tenemos ya las altas temperaturas indicando que es hora de sacar las nuestras a conquistar el asfalto. La variedad de estilos que se ponen de moda año tras año hace imposible que no encuentres más de un modelo con el que ir fresquita y derrochando estilo . Y como cada temporada, toca hacer una revisión a nuestro calzado estival y descubrir, en esta ocasión, qué sandalias son máxima tendencia en 2024 . La comodidad seguirá imperando, por suerte, pero con esos detalles especiales que consiguen que vayamos a la última. ¡Toma nota!

¿Buscas una sandalia con la que ir impecable 24/7 y que esté de moda ? Con las sandalias pala no hay duda de que lo conseguirás. Por eso entendemos que cada año estén en el top de las más estilosas y de tendencia.

Es el estampado de la temporada y puedes llevarlo en todo tipo de prendas y accesorios. Una de las opciones más acertadas es en tus sandalias, porque es la forma más sencilla y estilosa de elevar cualquier look, por sencillo que sea.

Las tachas viven un momento de gloria que no podemos pasar por alto. Han arrasado en las bailarinas primaverales y ahora ha llegado el turno de lucirlas en las sandalias. ¿Te apuntas?

Sabes a qué sandalias nos referimos. Hace unos años aún había cierto debate acerca de si eran o no ugly shoes, pero eso ya es cosa del pasado. Las sandalias de tira, con los modelos de Birkenstock a la cabeza, han superado todas las barreras y son imbatibles . Nuestra apuesta son estas metalizadas, para darla un toque más actual.

Los adornos joya ya no son exclusivos de las sandalias super elegantes que reservabas para eventos especiales. Es hora del exceso sumado a la comodidad para conseguir un calzado especial que llevar en cualquier momento del día.

Las sandalias romanas son el mix perfecto entre lo clásico y lo moderno, con la virtud de darle un toque chic a cualquier look, por muy sencillo que sea. No es el primer año que están entre las favoritas y te aseguramos que no va a ser el último, por lo que hacerte con unas es una excelente inversión.