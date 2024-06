Si hace algunas décadas Isabel Preysler revolucionó España con su elegancia y su glamour, sus hijas son dignas herederas de estos dos sustantivos. Sin embargo, es Tamara Falcó la que se muestra más interesada en el mundo de la moda y comparte con frecuencia sus looks en su cuenta de Instagram. A través de estas publicaciones, la aristócrata nos ha ido dando pistas de cómo configura su armario. Si abrimos las puertas de este podemos encontrar piezas de Zara y Mango , prendas de tendencia como los pantalones cargo y también piezas algo más exclusivas, como el bolso que ha mostrado en su última foto de la red social.

Tamara Falcó está feliz y eso se nota. La hija de Isabel Preysler comparte pedazos de esta alegría en su perfil de Instagram. Hace poco hacía partícipes a sus seguidores de la inauguración de Casa Salesas , el restaurante que ha abierto su marido, pero no le hace falta una ocasión específica para presumir del buen momento que vive. De hecho, ayer mismo subía un 'selfie' de ascensor en el que Íñigo Onieva le abrazaba por detrás y con el que dejaba entrever un look ideal para los días de lluvias y la bajada de temperaturas que se está viviendo en Madrid.

La marquesa de Griñón optaba por hacer frente a un día gris con un look muy luminoso compuesto de un traje pantalón de color blanco . Se trata de un tres piezas conformado por un pantalón y por un chaleco , a modo de top, una de las tendencias que más fuerza está tomando esta primavera verano, por su practicidad y por ese toque masculino que pone el contrapunto a cualquier outfit. Tamara añadía también para protegerse del frío una americana a juego, con bolsillos de plastrón y botones negros en contraste.

Ninguna de las prendas anteriores es lo que más ha llamado la atención del look, de hecho es un elemento que ni siquiera aparece completo, pero que resulta muy reconocible. Y es que la aristócrata ha decidido complementar el look con un pequeño bolso de firma que alcanza la cifra de 2.400 euros. Su característico trenzado no pasa inadvertido para cualquier fan de la moda y es que es uno de los modelo más famosos de la casa Bottega Veneta, en concreto el modelo Mini Jodie, en color travertine, un verde caqui apagado que empasta a la perfección con el blanco de las prendas que viste.