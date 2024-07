Pero estas no fueron todas las piedras en el camino para la boda, el diseño de los vestidos también estuvo envuelto en polémica . A pocas semanas del enlace, la firma española Sophie et Voilà , que se iba a encargar del diseño, lanzó un enigmático comunicado donde hacía saber que se hacía a un lado del proyecto dejando a la marquesa (des)compuesta, con novio y sin vestido.

Pero no hay nada como tener amigos en la industria. Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera , se haría cargo de los diseños de novia -sí, no uno sino dos, a pesar del poco tiempo- de la hija de Isabel Preysler. Viaje mediante a Nueva York, trascendió que la marquesa se inspiraría en Grace Kelly para su primer vestido y ciertamente es un diseño con un aire muy regio .

Al habla con Asun Domínguez, patronista con extensa experiencia y una gran comunidad en TikTok, nos dijo que este vestido de la marquesa fue un diseño que no podría llevar cualquiera: "Es el típico corte de vestido de reina, es un vestido es muy difícil de hacer". Y esa dificultad se paga: "Es carísimo, ese vestido va con una estructura interna porque si no, no se puede con el peso y no quedaría tan bonito. Porque lo bonito es que por fuera no haga arrugas ni gestos. Podría costar entre 30.000 a 50.000. Ya solo los bordados a mano te pueden costar 3.000 euros y la tela, que pueden ser veintitantos metros puede costar 150 euros el metro".