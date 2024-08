Si lo de encontrar un vestido de novia barato (o, al menos, que no te deje la cuenta tiritando) ya era todo un reto, ahora todo se complica. Hace unos años, cuando llegaba el momento de darse el “sí, quiero”, la primera pregunta (o una de las primeras) que recibía la futura novia era: “¿ya tienes el vestido de novia?”. Pero ahora las tornas han cambiado y, desde hace unos años, ya no vale solo con lucir un mismo look esa noche. Las novias actuales buscan un segundo vestido para la boda. La moda la iniciaron las influencers y Chiara Ferragni fue la pionera en hacerlo. Seguidamente, Pilar Rubio, y más recientemente, la influencer española Ana Moya, lució incluso tres vestidos de novia en una misma jornada.