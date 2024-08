Aunque Meghan Markle y el príncipe Harry residen en California y viven su vida alejados de la Casa Real británica dentro de lo que cabe, de vez en cuando cumplen con sus responsabilidades y hacen viajes 'casi reales' por diferentes partes del mundo , como Colombia . La pareja ha disfrutado de ciudades como Cartagena de Indias durante los cuatro días que ha durado su viaje en los que Meghan Markle ha vuelto a redefinirse como un referente de estilo luciendo más de tres looks por día . Sigue leyendo y descubre los mejores looks que la duquesa de Sussex ha lucido durante su viaje a Colombia.

La prensa latinoamericana ha seguido muy cerca el viaje del príncipe Harry y Meghan Markle en Colombia, en el que ha visitado varias ciudades, colegios y asociaciones de la zona. Para cada ocasión, la duquesa de Sussex tenía preparado un look acorde a la formalidad del evento, en su mayoría de corte clásico o de oficina combinándolo con joyas reales para darle un mayor aire de sofisticación y elegancia, como el reloj y los pendientes de la princesa Diana. También, ha querido llamar la atención en los eventos más festivos a los que ha asistido con looks más cercanos a la cultura colombiana y a la moda autóctona como homenaje. En total, la maleta de Meghan Markle con los looks que ha decidido lucir durante sus cuatro días en Colombia asciende a 61.000 euros.