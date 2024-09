Guía de estilo para combinar las bailarinas Mary Jane con calcetines

A pesar de su estilo infantil y con independencia de si son planas o llevan tacón, esta temporada han conquistado en la calle a mujeres de todas las edades tanto porque se adaptan a looks de día y de noche, como porque resultan perfectas para combinar con todo tipo de prendas , ya hablemos de pantalones o de faldas y vestidos.

Si la tendencia del otoño 2023 consiste en llevar las Mary Jane con calcetines , un recurso que te va a devolver a tu más tierna infancia, la bajada de las temperaturas no será excusa para dejarlas encerradas en el armario hasta la próxima primavera. Inspírate en estas propuestas y darás en la diana.

Antes de que las temperaturas no permitan enseñar piernas, las minifaldas son una de las opciones más vistas en la calle para llevar las bailarinas Mary Jane con calcetines blancos, como propone Chiara Ferragni. El efecto no solo es divertido, sino que este año es una tendencia absoluta y al ser un estilismo tan básico, puedes elevar el look con la prenda estrella del otoño: una gabardina.