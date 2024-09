En lo que a tendencias se refiere, hacer que un look se vea sofisticado no tiene que significar invertir en demasiadas prendas. Tan solo hay que saber cuáles son las más acertadas para dotar al vestidor de un extra de elegancia y en donde no pueden faltar unos pantalones satinados. Una de las alternativas que más popularidad ha ganado en los últimos meses y que firmas como Givenchy, Armani, Ralph Lauren o Valentino se han encargado de ensalzar en sus últimas propuestas.