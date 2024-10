Seguir las tendencias a la velocidad que se suceden puede resultar complicado, a menos que descubras que todas las que ves en la calle, pasarelas y redes sociales pueden agruparse bajo el término “aesthetic” , cuya traducción sería “estética”. Es decir, lo que se lleva es crear un look en el que se aprecie un estilo premeditado y estudiado para conseguir un efecto estético que produzca placer al contemplarlo. Y aquí es donde se abre el abanico de posibilidades que nos permite encontrar diferentes looks de moda que se pueden adaptar a todo tipo de situaciones y apetencias. Conseguirlo te resultará más sencillo con estas propuestas de outfits aesthetic que son tendencia en 2024.

Una de las tendencias más delicadas del año es el balletcore . Se trata de imitar el vestuario de las bailarinas de ballet , algo que se consigue con tules y tejidos suaves, además de convertir el rosa palo en el color principal del look. Moños definidos, recogidos con lazos y calzado plano hacen el resto.

Para llevar un look old money no basta con que sea pijo. El toque especial lo da ese aire nostálgico y glamouroso que nos lleva a las familias de clase alta británicas o estadounidenses. Piensa en ellos pasando un día en su mansión en el campo, a punto de jugar un partido de tenis o de tomar un cóctel en el jardín y lo tendrás.