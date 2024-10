Una de las grandes tendencias de la temporada son las faldas de tablas. La prenda preppy por excelencia se ha convertido en la protagonista de los mejores looks del street style y ahora sabemos que podemos llevarla con estilazo, tanto para ir a la oficina como para salir con amigos. No te pierdas estos looks para inspirarte a la hora de llevar la falda más deseada por las expertas en moda.