La evolución estilística de 'Los Javis': de sus looks más básicos a los más coloridos y vanguardistas

En la década de 2010 su estilo se caracterizaba por prendas urbanas. Los pantalones vaqueros, las chaquetas tipo bomber y las zapatillas deportivas eran la base de sus looks. En esta época ambos tenían un estilo correcto pero no incorporaban ninguna prenda que los identificara o señalara la dirección que iba a tomar sus propuestas estilísticas, pues eran outfits que podía llevar cualquier joven de su edad.

Poco a poco, según su recorrido artístico iba en aumento, sus looks comenzaron a tener un punto más sofisticado . Entonces abandonaron los vaqueros y las camisetas como insignias de su estilo y los sustituyeron por los pantalones de pinzas , los jerséis de cuello alto y las americanas.

Pero ha sido en los últimos años cuando dentro de su estilo ha habido una auténtica explosión y sus looks han dado un giro de 180 grados. En los looks más recientes que han compartido tanto para el día a día como en ocasiones más especiales como premiers o photocalls, han incorporado prendas que transgreden lo normativo : desde croptops hasta divertidos pantalones metalizados o fluorescentes.

También sus looks de belleza han sufrido notables cambios. Mientras que en sus inicios ninguno de los dos aparecía maquillado en actos públicos, a lo largo de los años han ido experimentando con diferentes técnicas y actualmente ellos son algunos de los personajes públicos masculinos que más se atreven con arriesgados looks. Su peinados también los han ido modificando introduciendo rapados laterales y cortes escalados.