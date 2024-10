Quienes sufren de durezas, juanetes, callos, tendinitis, metatarsalgia, mala circulación, espolones u otras molestias en los pies, necesitan zapatos que sujeten, pero que no lo aprieten y no pesen, que cuenten con una suela ergonómica que amortigüe la pisada, que transpiren y, si es posible, sean bonitos y que no exijan un desembolso muy elevado. Es exactamente lo que le ha sucedido a la reina Letizia, que de un tiempo a esta parte ha cambiado radicalmente de estilo de zapatos para evitar el dolor qu provoca el neuroma de Morton que sufre por el abuso de zapatos de puntera estrecha.