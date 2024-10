De J.Lo a Vicky Martín Berrocal: la blazer con hombreras XXL que más favorece a mujeres de 50

A priori, podría parecer que J.Lo y Vicky Martín Berrocal no tienen mucho en común, pero si nos paramos a pensar un poco y analizamos sus perfiles de Instagram, no es difícil llegar a la conclusión de que ambas comparten ciertos gustos en lo que a tendencias respecta. Y es que ya se sabe que en el mundo de la moda todo es posible. Las dos sobrepasan la barrera de los cincuenta con un vestidor en el que no faltan las prendas ajustadas que marquen sus curvas con tejidos como la Lycra o el satén. También suele ser habitual verlas en el día a día con jeans ‘mom fit’ y camisetas básicas, otro de sus imprescindibles.