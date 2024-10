Las claves para hacer un armario cápsula duradero: transformar las prendas, calidad y jugar con los complementos

Después de debatir en el primer capítulo si la moda nos hace o si nosotros la moldeamos según nuestras necesidades y tras analizar cómo el estilista de Zendaya construye los looks de la actriz en función de los personajes que interpreta en la gran pantalla, te dan las claves para conseguir un armario cápsula en el que tengas todos los básicos necesarios para reinventarte según el momento y en cada nueva temporada aprendiendo a sacar partido a esas prendas que todos tenemos. ¡Acompáñanos y transforma tu estilo!

¿Quién no ha oído hablar del fondo de armario?¿Quién no tiene guardadas de temporadas anteriores prendas básicas que temporada tras temporada siempre vuelven? Si miramos en nuestro vestidor siempre vamos a encontra r esos clásicos que nunca pasan de moda y que podemos recuperar para cualquier ocasión

Sin embargo, hay eventos y momentos especiales en los que es necesario sacarles más partido o darles un toque diferente. Bea Archidona y Paula Moya te van a ayudar. "Es muy importante jugar con el complemento y la transformación de la prenda y adaptarla a tu terreno. Puedes adaptar a las tendencias tus prendas y yo me agarraría a las tendencias, sobre todo en complementos", ha señalado Paula Moya, que ha explicado que una de las cosas que ella hace es cambiar los botones a las americanas para darle un efecto u otro.

En esta nueva entrega, Beatriz Archidona y Paula Moya , las conductoras de 'Estilo a través del tiempo', el podcast que llega de la mano de Wonders, los zapatos de moda más cómodos y ligeros fabricados en España , te enseñan a adaptar las prendas esenciales de que ya dispones y convertirlas en looks más llamativos jugando con las texturas, dando una segunda vida a tus prendas y hacer combinaciones creativas.

Es fundamental aprender a sacar más partido a tu fondo de armario, pero para ello debemos tener las prendas suficientes, adecuadas y atemporales. Nuestro armario cápsula debe tener entre 33 y 40 prendas por temporada versátiles para combinarlas y hacer los looks a partir de ellas. Por supuesto, no puede faltar una camisa blanca, una americana, una camiseta marinera, gabardina, un jersey de punto en un color neutro, vaqueros, una camisa denim o unas botas de agua, que eleva muchos los looks cuando vas al campo o en tu día a día.