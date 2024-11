Por mucho que las tendencias de moda estén en constante cambio, en lo referente a los looks de invitada hay ciertos básicos que no fallan. Uno de ellos son las capas , que esta temporada han regresado con más fuerza que nunca, coronándolas como la pincelada imprescindible para que los estilismos destilen buen gusto y elegancia.

“Se han puesto de moda desde hace varias temporadas, un poco volviendo a las reminiscencias de las invitadas de los años noventa que en vez de capas, llevaban chales. Al final, como suele pasar con estas cosas, empezaron marcas un poco más nicho y ahora prácticamente las podemos encontrar en todas partes, e incluso en Zara. Y ya se sabe, que cuando algo llega al gigante de Inditex pues ya se instaura como tendencia de moda en mayúsculas. Ya no solo me parece la mejor manera de ir a una boda de entretiempo en la que se repita look, sino que también a nivel moda aporta un aire sofisticado, haciendo que quien la luzca, se vea mucho más elegante”, explica a Divinity Paloma Herce, consultora de moda especializada en looks nupciales y de invitada.