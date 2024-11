Es un problema tan común que existen hasta tutoriales en YouTube y artículos con listas de consejos sobre cómo solucionarlo: algunas prendas de ropa son casi imposibles de poner cuando una está sola . Botones mínimos, cremalleras invisibles que no se han subido y todo esto, colocado en la parte trasera, esa a la que tú misma no siempre llegas.

¿Por qué siguen los vestidos y las camisas para mujeres siendo tan complicados de poner a estas alturas? ¿Por qué no ha muerto en el siglo XXI la cremallera trasera y seguimos viendo vídeos que explican como subirla usando una percha?

En realidad, la pregunta no es exactamente nueva. La historia de la lucha entre si la ropa debe ser cómoda o no es bastante antigua. Ya a finales del siglo XIX los movimientos higienistas y las sociedades para el vestido racional criticaban cómo el corsé y otros elementos de la moda femenina no dejaban moverse o respirar cómodamente a las mujeres. Por supuesto, tampoco podías ponértelo sola. Defendían que la moda debería ser otra cosa. La aparición de los trajes sastre o el recorte de las faldas tras la I Guerra Mundial les dio un poco la razón.