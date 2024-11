No son muchas las veces que vemos a Marta Ortega en público, pero cada vez que aparece, sus looks son analizados al detalle. Y es que la presidenta de Inditex tiene un estilo muy personal en el que entran en juego las tendencias del momento, pero también sabe imprimir un sello muy particular a cada uno de sus looks que hace que una legión entera de seguidoras quiera replicar su estilo. Y es que Marta sabe mezclar básicos de armario con prendas que están diseñadas con originales formas incorporando un punto de tendencia. Teniendo esto en cuenta hemos seleccionado las prendas que acaban de llegar a Massimo Dutti, una de las marcas de Inditex como más calidad, que podrían, perfectamente formar parte del estilo de la hija de Amancio Ortega.