Los looks más espectaculares de Alexandra Pereira: desde su street style a sus vestidos de gala

Alexandra Pereira se ha convertido en una de las influencers más cotizadas del país. La joven gallega, que actualmente vive en París, acumula más de dos millones de seguidores que tiene en su perfil principal de las redes sociales. Alexandra lleva viviendo de mostrar sus mejores looks y sus rutinas desde hace muchos años, convirtiéndose en una de las primeras en nuestro país.

La joven comparte sus combinaciones de prendas de moda con sus seguidores para inspirarlos en el día a día y recibe los halagos de todos ellos, alternando marcas low cost con productos exclusivos. Pero, ¿cuáles han sido los mejores looks de Alexandra Pereira y que nos ha sorprendido a todos?

Ese gusto por combinar prendas y elegir looks para cada ocasión quedó constancia durante su boda. La joven se casó en julio de 2019 en una romántica boda con su novio, Ghassan Fallaha . Entre los invitados influencers, se encontraron Paula Ordovás o Pelayo Díaz, así como Laura Escanes.

Aunque Alexandra Pereira no es mucho de arriesgar, y suele decantarse por tonos pastel, a todos nos sorprendió hace unas semanas cuando se enfundó un vestido colorido y vaporoso de Elie Saab . Así, la joven daba rienda suelta a su imaginación, decantándose por un estilo al que no nos tenía acostumbrados.

Como ya hemos comentado, la viguesa es una crack vistiendo en el día a día. Es por eso que en París nunca falta un buen street style por parte de la influencer. Además, una de las prendas que no suele faltar nunca en su vestidor es una bomber y, por eso, a finales del mes pasado no dudó en combinarla con un total look black y un gorra del mismo color.