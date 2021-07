Una de las cosas buenas que tiene el verano es el sol es la consecuencia, para unas más fácil que para otras, de ponernos morenas. Pero esto no es tan fácil como suena. Primero, porque el sol no es buen amigo de la piel y segundo porque, a no ser que lo tomemos desnudas suele dejar una marca blanca nada favorecedora. Aunque parece ser que ya solo nos tendremos que preocupar por el daño en la piel porque hay bañadores que dejan pasar el sol.