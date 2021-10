Las camisas blancas de cuello redondo son la tendencia para hombres de este otoño

Las camisas blancas son el básico que no puede faltar en el armario masculino. Lo ideal es contar con más de una por temporada para tener siempre un modelo disponible, porque aunque todas parecen iguales, hay diferencias sutiles que convierten a cada una en única y especial.

Las hay para vestir , que llevan el cuello rígido y generalmente doble puño para cerrar con pasadores. Por otro lado, están las que se reservan para looks informales , que se cierran en el puño con uno o dos botones. En cuanto a los patrones , hay apuestas para todos los gustos y cuerpos, de las más ajustadas al cuerpo, a las de corte amplio.

A pesar de no ser un habitual de los armarios masculinos, el cuello de puntas redondeadas es posiblemente uno de los más versátiles, tanto porque se puede llevar en looks formales e informales, como porque sienta bien a todo tipo de rostros. No obstante, favorece especialmente a las caras ovaladas y alargadas y deben evitarlos quienes tengan el rostro redondo.