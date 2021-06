La última se celebró en 2019 , pero la de este año será un evento doble que se divide en dos fechas: el 13 de septiembre de 2021 , que supondrá el colofón de la New York Fashion Week y el 5 de mayo de 2022 , volviendo a su fecha habitual el primer lunes de mayo.

Ambas galas tendrán como nexo común sendas exposiciones sobre la moda de Estados Unidos. La primera, bajo el título “In America: A Lexicon of Fashion” (En Estados Unidos: un léxico de la moda), será un homenaje a la moda norteamericana en la que convivirán diseñadores pioneros como Bonnie Cashin , con nombres contemporáneos de la moda estadounidense como Sterling Ruby .

La segunda gala dará paso a la exposición “In America: An Anthology of Fashion” (En Estados Unidos: una antología de moda) que pondrá el énfasis en la evolución de la moda estadounidense y dará visibilidad a historias desconocidas mediante colaboraciones con directores de cine americanos.

Los nombres de los anfitriones

Para Timothée Chalamet el papel de Elio en “Call Me By Your Name” supuso la consagración de su carrera como actor y una nominación al Oscar. Este actor francoestadounidense ha demostrado una excelente relación con la moda, explotando un estilo ambiguo con una absoluta falta de prejuicios.