Jessica Goicoechea: "Me parece injusto que haya tabúes con el cuerpo de la mujer"

Modelo, influencer y empresaria

En lo profesional, no todo ha sido un camino fácil para Jessica. “ Ha sido un año bastante duro a nivel empresarial, me he llevado muchos chascos, decepciones y traiciones y he aprendido que no me puedo fiar de nadie y no me puedo asociar a nadie ”, se sincera. A raíz de esta primera empresa, y debido a su pasión por el maquillaje, la modelo decidió ir a por su segundo gran proyecto profesional: Goi Cosmetics, una firma dedicada a los labiales en la que crea sus colores favoritos.

Desde que sus seguidores comenzaron a crecer es habitual que sea invitada a muchas alfombras rojas y nos ha desvelado algunos de los trucos de belleza que lleva a cabo cada día: “Siempre me desmaquillo, hay que limpiar muy bien la piel. En mi día a día no me suelo maquillar”. Jessica se ha grabado en la piel algunos tatuajes y hubo especialmente uno que me llamó la atención: ‘I don´t believe in humans’ (No creo que los humanos), se puede leer en su antebrazo: “ese tatuaje me lo he hecho este año porque me he llevado muchos chascos y representa el amor que tengo a mis animales, a mis perritos”.