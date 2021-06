El último vestido de Letizia, un acto de sororidad: su reivindicación feminista a través de la moda

No hay estilismo de Letizia que no genere titulares. Siempre, sea cual sea, repetido o de estreno, de marca España o internacional. Look que se pone la reina, look que crea debate. Pero en su última elección hay un punto extra que hace que su vestido sea diferente al resto. Esta misma mañana, en la reunión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) de la que ella es presidenta de honor, su majestad se ha presentado con un diseño de clara reivindicación feminista. Y la clave para entender su significado está en la confección.