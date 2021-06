María Pombo se queda sin vestido horas antes del bautizo de su hijo: "No cierra, chavales"

La influencer ha satisfecho la curiosidad de sus fans narrando cómo ha sido el proceso de elección del outfit, que no ha estado exento de obstáculos. Y una de sus grandes preocupaciones de cara al sábado era que la opción escogida finalmente (tras no haber podido vestir uno de su propia marca) fuese de su talla . Pombo se compró online la prenda, y apenas había stock de la misma, por lo que optó por una talla pequeña sin estar convencida del todo. Tras algún pequeño retraso, María ha recibido el vestido en casa, y ha podido comprobar si le sirve .

El problema por el que María Pombo se queda sin vestido para el bautizo de su hijo Martín

Pombo ha narrado todo el proceso en sus stories de Instagram, desde la llegada a su casa del paquete con el outfit, un vestido largo blanco con estampado de flores rojas, mangas farol algo abullonadas, escote recto y cintura alta. "Me dispongo a probármelo", anunciaba a sus seguidores, enseñando la prenda todavía guardada en su funda. Al rato, María ha publicado un nuevo story, un vídeo en primer plano con música triste y una evidente cara de decepción, en el que confirmaba sus peores temores: "No cierra, chavales" , ha asegurado.

A continuación, la influencer ha publicado varias imágenes, acompañadas de emoticonos tristes, en las que se ve el vestido probado en una modelo, para que se pudiese apreciar cuál hubiese sido el efecto final. Y para demostrar que efectivamente le ha sido imposible acabar de probarse el look, ha compartido un vídeo en el que se puede ver el proceso. La influencer, de espaldas, está con el vídeo a medio poner mientras Pablo le intenta subir en vano la cremallera trasera. "No pasa nada, es mejor que morirse", ha comentado ella, en referencia al conocido meme. El propio Castellano ha querido tirar de humor, publicando una imagen de su mujer en el sofá, con el vestido puesto: "¿Cómo le digo que lo vaya metiendo en la caja de vuelta?", ha reído.

