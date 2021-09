Su capacidad de influencia puede que supere a la de cualquier influencer. Sin tener un perfil de Instagram. Sin haber hablado jamás en público. Sin necesidad de aturullarnos con stories. Siguiendo la estela de su padre, Marta Ortega siempre ha rechazado conceder cualquier tipo de entrevista . La fuerza de Inditex , grupo textil fundado por Amancio Ortega hace ya más de 45 años, ha sido suficiente para tener la visibilidad mediática que necesitan para publicitar su marca. Sin embargo, "el arma secreta de Zara", como la define The Wall Street Journal Magazine , ha decidido hacer una excepción y romper con el misterio en el suplemento del Wall Street Journal, del que es portada .

En 2011, cuando Amancio Ortega decidió echarse a un lado para legar el cargo más alto de la empresa a Pablo Isla, se habló mucho de Marta como la gran heredera de Inditex. Y aquí es donde da los grandes titulares de la entrevista: "Nunca sabes tu futuro y estoy abierta a él. Pero, para ser honesta, me gustaría permanecer cercana al producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo. Siempre estaré donde más me necesite la compañía ". ¿Terminaremos viendo a Ortega siguiendo el legado empresarial de su padre?

Por lo que añade en el reportaje, esto parece complicado. Aunque se habla de ella como "la voz subterránea" de Zara, todo lo que vaya más allá de las prendas, del contenido, le está de más. "Por supuesto que somos una gran compañía, pero siento que no es tan grande, no sé nada sobre las grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellas. En nuestro día a día no es algo que nos preocupe", ha comentado.