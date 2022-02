Sanremo, un festival también para la moda: de la italianización de Ana Mena a las transparencias de Måneskin

Noemí , que no sorprendió demasiado con su look de alfombra verde, hizo un giro de guion con los estilismos que lució en el escenario todos de Alberta Ferreti .

Mahmood y Blanco fueron los ganadores del Festival de Sanremo y no dejaron de sorprender con sus looks desde su aparición en la alfombra verde, para la que eligieron a Balenciaga y The Attico. En sucesivas actuaciones Mahmood apostó por firmas como Prada, Ann Demeulemeester y Burberry, y Blanco eligió a The Attico y Valentino.