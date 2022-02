Oversize, de aire retro y a todo color: las gafas de sol que más se llevan este año

Las gafas de sol son uno de los complementos más importantes para darle un acabado perfecto a cualquier look. Como cada año, las tendencias se renuevan, y ya podemos encontrar gafas de sol de diferentes tipos en las colecciones de las mejores marcas. Pero es tanta la variedad, que no siempre es fácil saber cuáles son las que van a estar de moda. Te contamos que vuelven los modelos geométricos, los colores llamativos en la montura y que las gafas XXL de la temporada pasada han reducido ligeramente su tamaño. Aquí tienes las gafas de sol que más se llevan este 2022, con las que podrás rematar tus looks siguiendo las tendencias.